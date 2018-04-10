Air France повысит зарплату своим бастующим сотрудникам

Руководство компании Air France обещает увеличить сотрудникам жалованье в период с 2019 по 2021 годы. Это решение будет озвучено 12 апреля, сообщает телеканал «360».

Ранее сообщалось о том, что сотрудники компании объявили о забастовке с 6 апреля. Главным требованием было повышение зарплаты на 6% (уровень инфляции) – она не индексировалась с 2011 года. Из-за забастовки был отменен каждый третий рейс.

Навстречу бастующим пошли во многом из-за того, что стачки негативно сказываются не только на репутации Air France, но и на ее доходах. В общей сложности убытки оцениваются в 170 миллионов евро.