Книга Гиннесса ошиблась с самым старым мужчиной на планете

Самым пожилым мужчиной на планете по версии Книги рекордов Гиннесса был признан 112-летний японец Масадзо Нонака. Он уже сообщил всем, что секрет его долголетия – горячие источники, любовь к чтению и сладости.

Однако этот рекорд оспаривает Книга рекордов России. По ее данным, самым старым мужчиной является Аппаз Илиев, проживающий в Ингушетии. Сейчас долгожителю 122 года.

«Он всегда стесняется своего возраста, хочет скрыть это. Говорит, что не поверят», - рассказывает его внучка.

Телеканал «360» от имени долгожителя обратился в Книгу рекордов Гиннесса, чтобы поставить их в известность. Представители издания пока не прокомментировали эту информацию.