Мэй, Трамп и Макрон считают, что мировое сообщество должно отреагировать на «атаку» в Сирии

Президент США Дональд Трамп, премьер Великобритании Тереза Мэй обсудили по телефону ситуацию в Сирии, осудив действия президента страны Башара Асада. Об этом говорится в заявлении Белого дома.

«Оба лидера осудили жесткое пренебрежение сирийским президентом Асадом жизнями людей. Президент и премьер-министр согласились не допустить использование химического оружия», — приводит РИА Новости сообщение.

Также сообщается, что Тереза Мэй, Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон считают, что международное сообщество должно отреагировать на якобы имевшую место химатаку в Сирии для поддержания запрета на применение химоружия.