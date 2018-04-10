Назван самый популярный город России

Самым популярным российским городом у путешественников стал Санкт-Петербург. Соответствующий опрос провел сервис Airbnb, интернет-площадка для путешествующих и онлайн-бронирования жилья.

Сервис изучил данные бронирований за последний год, оценил отзывы путешествующих и выяснил, что самым популярным стал Санкт-Петербург, Москва заняла второе место.

А вот самым гостеприимным городом России признан Суздаль: положительные отзывы о проживании в его частном секторе оставил 91% гостей. На втором месте по гостеприимности – Псков (88% положительных отзывов), третье место с 87% занял Калининград. Также в ТОП5 гостеприимности вошли Краснодар и Новосибирск.

К слову, Москве в этом опросе вообще не повезло: в ТОП10 городов, предлагающих гостям условия размещения высокого уровня, она вообще не попала, заняв всего лишь 18-е место и уступив Иркутску, Сочи, Санкт-Петербургу, Казани и Нижнему Новгороду. И в списке городов с наибольшим приростом гостей Москва – лишь вторая (+44%), а бесспорный лидер – Сочи - +88%.