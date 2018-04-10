Во Франции оценили вкус устриц из Крыма

В Крыму разрастаются устричные фермы. Бизнес по выращиванию аквакультуры набирает обороты на Черноморском побережье. Для крымских фермеров и их мидийно-устричных ферм сейчас настало хорошее время для ведения хозяйства – подъем воды.

Каждую устрицу выращивают бережно, без каких-либо механических приспособлений или конвейерных лент. Все происходит вручную. Моллюсков сортируют, распределяют по секциям и доращивают. Товарный вид приобретается за три-четыре года. Готовый продукт достигает размеров с ладонь.

Крымские фермеры делят устриц на разновидности - гигантская тихоокеанская и таврическая. Крымский деликатес известен и во Франции. Французы отмечают, что российская устрица слаще средиземноморской. Из-за меньшей концентрации соли в Черном море.