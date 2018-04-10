Над американским штатом Айдахо молния сбила стаю гусей

Более 50 мёртвых гусей упали с неба в американском городе Айдахо-Фолс, штат Айдахо, передаёт телеканал Fox 13. Местные власти уже назвали произошедшее «странным инцидентом».

Происшествие зарегистрировано в минувшие выходные, когда над городом бушевала сильная гроза с градом. Тела птиц были разбросаны в радиусе нескольких сотен метров, что дало возможность предположить – перелетных гусей убило ударом молнии. Поскольку, если бы птицы попали под град, они бы просто спланировали к земле.

Уборка мертвых птиц заняла целый день: многие из них упали на крыши частных домовладений.