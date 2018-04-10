Ударная группа ВМС США во главе с авианосцем Harry Truman отправляется в Средиземное море. Об этом сообщает газета Stars and Stripes.

«Ударная группа выйдет в среду из военно-морской базы в Норфолке, Виргиния для размещения на Ближнем Востоке и в Европе», — говорится в тексте статьи.

Отмечается, что американский авианосец выдвигается из пункта постоянной дислокации в штате Виргиния для размещения в Европе и на Ближнем Востоке.