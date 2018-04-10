ОЗХО направит свою миссию в Сирию в ближайшее время

Секретариат ОЗХО попросил власти Сирии принять необходимые меры для развертывания в стране группы экспертов организации. Решение связано с разразившимся вокруг Сирии очередным скандалом по обвинению официального Дамаска, а также его союзников – Москвы и Тегерана в применении химоружия в провинции Дума.

«Технический секретариат ОЗХО попросил власти Сирийскую Арабскую Республику принять необходимые меры для развертывания в стране группы экспертов», — говорится в сообщении ОЗХО.

Ранее сообщалось, что МИД Сирии направило официальное приглашение ОЗХО посетить сирийский город Дума в Восточной Гуте для расследования информации о якобы имевшей место химической атаке.

Во вторник российские офицеры войск радиационной, химической и биологической защиты посетили госпиталь в сирийском городе Дума и не нашли в нем пациентов с симптомами поражения зарином и хлором.