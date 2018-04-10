Надежду Савченко отправят в больницу 11 апреля

Вера Савченко, сестра арестованной по подозрению в подготовке терактов и свержении государственной власти экс-нардепа Верховной Рады Надежды Савченко, сообщила о том, что 11 апреля ее сестра будет доставлена в больницу. Ее слова приводит телеканал NewsOne.

«Я хотела договориться о свидании с ней, если не успею сегодня — то завтра. На это следователь ответил, что её завтра отвезут в больницу и что она выразила такое желание. Но я не понимаю, что происходит, это не похоже на Надю», — заявила Вера Савченко.

Ранее сообщалось, что 10 апреля в квартире Надежды Савченко был проведен обыск.

Шевченковский суд Киева 23 марта арестовал Надежду Савченко на два месяца. Экс-нардеп объявила очередную голодовку. Связана ли госпитализация с отказом Савченко принимать пищу, не сообщается.