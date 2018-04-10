Посольство РФ в Великобритании требует прояснить диагноз Скрипалей

Посольство РФ направило ноту в Форин-офис и письмо директору больницы в Солсбери с просьбой прояснить диагноз Скрипалей и требованием обеспечить встречу Юлии Скрипаль с российскими консулами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря диппредставительства. По словам пресс-секретаря, посольству ничего не известно о состоянии Юлии Скрипаль и о том, не нарушаются ли ее права.

«Британская сторона отказывается предоставлять нам поддающуюся проверке информацию о здоровье и пожеланиях Юлии», - сообщил пресс-секретарь.

Ранее представители больницы в Солсбери подтвердили выписку Юлии Скрипаль, несмотря на заявления британского премьера Терезы Мэй о том, что Юлия и ее отец Сергей Скрипаль могут никогда не поправиться.