Капитана российского судна «Норд» выпустили из херсонского СИЗО

Капитан российского рыболовецкого судна «Норд» Владимир Горбенко вышел из СИЗО города Херсона. Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Крыма (структуры, созданной Украиной после воссоединения Крыма с Россией) Татьяна Тихончик.

Ранее сообщалось о том, что Херсонский городской суд арестовал капитана «Норда» на два месяца с правом внести залог. Ему инкриминируют «Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства». Владимиру Горбенко грозит до пяти лет лишения свободы. Адвокаты внесли обозначенный судом залог, получив все подтверждающие документы о зачислении денег.

Однако капитан «Норда» должен явиться на допрос в управление СБ Украины для проведения следственных действий.

Российское рыболовецкое судно «Норд» было задержано украинскими пограничниками 25 марта в Азовском море, на борту находились 10 членов экипажа. Управление ФСБ Крыма возбудило дело по статье 211 УК РФ «Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава».