Виктория Скрипаль рассказала о планах Юлии просить политического убежища

Виктория Скрипаль заявила, что ничего не знает о выписке из больницы своей двоюродной сестры Юлии, которая была отравлена в Великобритании вместе со своим отцом Сергеем. Об этом сообщает сайт «Комсомольской правды».

«Никто ее не видел, никто ничего не знает ни там, ни здесь. Как мне сообщили из Британии, скоро будет ее пресс-конференция, в ходе которой она заявит, что просит политического убежища», - рассказала Виктория.

Ранее СМИ сообщили, что дочь британского шпиона Сергея Скрипаля Юлия была выписана из больницы в Солсбери в понедельник и сейчас она находится в «безопасном месте».

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены 4 марта в Солсбери. Лондон обвинил Москву в причастности к инциденту, при этом не предоставив никаких доказательств. Москва категорически отрицает все обвинения.