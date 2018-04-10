Посол Израиля отказался комментировать встречу в МИД РФ

Посол Израиля в России Гарри Корен во вторник прибыл по вызову в российский МИД после атаки израильских ВВС на сирийскую авиабазу Тифор. Дипломат встретился с заместителем главы внешнеполитического ведомства Михаилом Богдановым. Ранее он сообщал, что намерен обсудить с послом обстановку в Сирии и в секторе Газа, наши двусторонние контакты.

Встреча продолжалась чуть меньше часа. Корен не стал комментировать ее итоги, отметив лишь, что это была «обычная регулярная беседа».

По данным Минобороны России, в ночь на понедельник два израильских истребителя F-15, находясь в воздушном пространстве Ливана, выпустили по сирийскому военному аэродрому Тифор 8 управляемых ракет. Цели достигли три из них, остальные были уничтожены средствами ПВО Сирии.