Стали известны планы «АвтоВАЗа» выпустить бюджетную версию хэтчбэека XRAY

Компания «АвтоВАЗ» готова запустить в производство базовую – самую дешевую – версию популярного уже хэтчбека XRAY. Об этом сообщает паблик RCI News в соцсети «ВКонтакте».

По информации паблика, с конвейера уже сошли три таких автомобиля. Они отличаются 15-дюймовыми колесными дисками и черными – неокрашенными – зеркалами и дверными ручками. В остальном же оснащение хэтчбека остается на достаточно высоком уровне.

В базовой комплектации будут доступны аудиоподготовка, электростеклоподъемники передних дверей и электрогидроусилитель руля. Также новинка получит систему курсовой устойчивости, антиблокировочную систему тормозов с усилителем экстренного торможения, противобуксовочную систему и функцию помощи при старте на подъеме.

Стоимость хэтчбека в базовой комплектации пока не сообщается. В настоящее время самый доступный XRAY предлагается за 508410 рублей.