Ситуация в экономике России абсолютно стабильная – Медведев

Экономика России стабильно развивается на фоне низкого объема госдолга. Так считает премьер-министр России Дмитрий Медведев.

На встрече с президентом России Владимиром Путиным Медведев заявил, что ситуация в экономике России сейчас абсолютно стабильная, макроэкономические показатели находятся на должном уровне.

Путин пожелал главе правительства позитивной и конструктивной работы с депутатами Госдумы. Премьер будет выступать перед депутатами с отчетом о работе правительства в среду.

«Желаю вам хорошей, позитивной и конструктивной работы с депутатами Государственной думы», — сказал Путин.

Полный текст встречи опубликован на сайте Кремля.