Ситуация в экономике России абсолютно стабильная – Медведев
На встрече с президентом России Владимиром Путиным Дмитрий Медведев заявил, что макроэкономические показатели страны находятся на должном уровне.
Фото: Russian Government Press Office / Global Look Press
Экономика России стабильно развивается на фоне низкого объема госдолга. Так считает премьер-министр России Дмитрий Медведев.
На встрече с президентом России Владимиром Путиным Медведев заявил, что ситуация в экономике России сейчас абсолютно стабильная, макроэкономические показатели находятся на должном уровне.
Путин пожелал главе правительства позитивной и конструктивной работы с депутатами Госдумы. Премьер будет выступать перед депутатами с отчетом о работе правительства в среду.
«Желаю вам хорошей, позитивной и конструктивной работы с депутатами Государственной думы», — сказал Путин.
Полный текст встречи опубликован на сайте Кремля.