«Нафтогаз» начал процедуру принудительного взыскания долга с «Газпрома»

Процедуру принудительного взыскания долга с российской энергетической компании «Газпром» начала украинская госкомпания «Нафтогаз». Об этом заявил главный коммерческий директор украинской компании Юрий Витренко.

«Нафтогаз» вынужден официально начать процедуру принудительного исполнения решения в Европе и готовит новый иск с требованием компенсировать убытки, причинённые невыполнением решений арбитража со стороны «Газпрома», - говорится в сообщении пресс-службы украинской компании.

Отмечается, что Витренко поставил в известность комиссара Евросоюза по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер относительно решений, принятых Стокгольмским арбитражем по коммерческим спорам «Газпрома» и «Нафтогаза», .

«Юрий Витренко также проинформировал о реакции «Газпрома» после объявления окончательного решения, которое среди прочего обязывает российского монополиста возместить «Нафтогазу» убытки на сумму 2,6 миллиарда долларов и возобновить поставки газа на Украину на новых условиях. Пока «Газпром» отказывается выполнять решение арбитража», - сообщили в «Нафтогазе».

28 февраля этого года Стокгольмский арбитражный суд принял решение о взыскании с «Газпрома» в пользу «Нафтогаза» 2,56 миллиарда долларов за «недобранный транзитный газ». «Газпром» подал апелляцию и объявил о расторжении договора с украинской стороной. В ответ на это Украина наложила арест на имущество российской компании.