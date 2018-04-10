Капитана российского «Норда» продолжают удерживать в СИЗО в Херсоне

Капитана российского сейнера «Норд» Владимира Горбенко не выпустили из следственного изолятора (СИЗО) в Херсоне. Об этом рассказала представитель судовладельца - Керченского рыбколхоза имени Первого мая Анна Шевелева.

«Не выпускают пока. Ничем не мотивируют. Пошли битвы дальше, адвокаты будут подключать представителей ОБСЕ, уполномоченного по правам человека. Горбенко сегодня, вероятно, останется в СИЗО», - приводи ТАСС слова Шевелевой.

Также она рассказала, что члены экипажа прошли допросы в СБУ. Защита капитана называет происходящее нарушением.

Двадцать пятого марта Госпогранслужба Украины задержала в Азовском море российское рыболовецкое судно «Норд» с экипажем из десяти граждан РФ. Их обвиняют в «нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины».

Суд на Украине на два месяца арестовал капитана российского судна «Норд» Владимира Горбенко. О выбранной мере пресечения сообщила пресс-секретарь так называемой «прокуратуры Крыма» в составе Генпрокуратуры Украины Татьяна Тихончик. Сумма залога составила 35 240 гривен.