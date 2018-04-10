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Россия не получила ответ от ОЗХО на предложение посетить город Дума – Лавров

Дмитрий Семенов
16:43 10.04.2018
Глава российского внешнеполитического ведомства ответил на вопрос о реакции Организации по запрещению химоружия на предложение посетить Сирию.
Россия не получила ответ от ОЗХО на предложение посетить город Дума – Лавров
Фото: МИД России Flickr

Министр иностранных дел Сергей Лавров, отвечая на вопросы журналистов после встречи с Министром иностранных дел КНДР Ли Ен Хо, ответил на вопрос - получила ли Россия ответ от ОЗХО на предложение посетить экспертами Организации сирийского города Дума, где предположительно произошла химическая атака.

Сергей Лавров ответил отрицательно, отметив, что российская сторона ответ представителей ОЗХО не получала. Тем не менее Россия будет добиваться, чтобы эта поездка состоялась.

«Мы не можем больше брать на веру те результаты, которые получаются по итогам расследования "с дистанции ", как это было год назад в Хан-Шейхуне, когда итогом такого дистанционного разбирательства был невнятный доклад, весь вдоль и поперек испещренный фразами "highly possible" или "highly likely ". Мы знаем цену таким выражениям, и никогда больше на веру принимать их не будем», - заявил Лавров.

Глава МИД России подчеркнул, что приглашающая сторона сделает все для обеспечения безопасности экспертов ОЗХО на сирийской земле. И отметил, что если опять под предлогом отсутствия своей безопасности эксперты не будут допущены на место инцидента теми, кто хочет спекулировать на химическом вопросе для продолжения своей антисирийской и русофобской линии, то это будет вердиктом. Таким образом, они распишутся в своих истинных планах и подтвердят, что их не интересует установление истины ни в этом случае, ни в Хан-Шейхуне, ни в так называемом «деле Скрипалей», ни где бы то ни было еще, заявил министр.

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