МИД Сирии пригласил ОЗХО посетить Думу для расследования «химатаки» - СМИ

МИД Сирии направил ОЗХО официальное приглашение посетить город Дума в Восточной Гуте для расследования информации о якобы произошедшей «химатаке». Об этом сообщает сирийское национальное агентство SANA со ссылкой на источник в ведомстве.

«Министерство направило официальное приглашение Организации по запрещению химического оружия направить группу миссии, чтобы посетить Думу и расследовать утверждения, касающиеся инцидента с якобы имевшим место использованием в ней химического оружия», — говорится в сообщении.

Сообщения о якобы имевшем место применении химоружия распространила ранее так называемая Сирийская обсерватория по правам человека. В своем заявлении активисты утверждали, что в результате произошедшего инцидента в Думе погибли как минимум 80 человек. Не соответствующую действительности информацию тут же подхватили британские и американские СМИ. Минобороны России назвало эту «сенсацию» фейком. Более того, медики из самой Думы, которых опросили представители российского Центра по примирению сторон, заявили, что к ним не поступали пациенты с признаками химического отравления.