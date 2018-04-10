Опубликовано видео испытаний украинского ракетного комплекса «Ольха»

Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов опубликовал на своей странице в соцсети испытания «новейшего» ракетного комплекса «Ольха».

Как сообщалось ранее, испытания проходили в Одесской области. На кадрах видны пуски нескольких ракет, конструктивно напоминающих ракеты российского комплекса «Смерч».

Тем не менее Турчинов заявляет, что «Ольха» - плод труда украинских конструкторов – по всем показателям «Смерч» превосходит.

«Благодаря усилиям всех, кто работал над этим проектом, мы получили мощное ракетное оружие, которое по всем показателям лучше российского аналога — "Смерча"», — приводит пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны Украины слова секретаря СНБО Александра Турчинова.

Работы над 300-миллиметровой ракетой «Ольха» («Вiльха») ведутся на Украине с 2014 года. Первые огневые испытания ракеты прошли 26 марта 2016 года.