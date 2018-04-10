Правительство Москвы утвердило семь новых площадок для реновации

Заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин сегодня заявил, что для строительства жилья по программе реновации в столице утвердили еще семь площадок.

По словам Хуснуллина, на этих площадках будет построено около 55 тыс. кв м жилья. Всего планируется возести 11 домов на 939 квартир. Жильем будут обеспечены 2,4 тыс. человек, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В программу реновации были включены Марфино, Бескудниковский, Головинский, Тимирязевский, Нагорный и Восточный районы, при этом из списка исключили площадку в районе Царицыно, ввиду проблем с инженерными коммуникациями.

Отмечается, что на данный момент в Москве всего 242 стартовые площадки, на которых планируется строительство более 530 жилых домов для переселенцев программы реновации.