Эксперт прокомментировал «случайные действия» Британии в ситуации с выпиской Юлии Скрипаль
Политолог Александр Асафов считает, что анализировать происходящее вокруг отравления Скрипалей становится все сложнее.
«Предполагать, что, по мнению британцев, является безопасным местом, сложно. Это, например, может быть та лаборатория "Портон-Даун", которая находится по счастливой случайности недалеко и защищена как военный объект. Дочь Скрипаля для них — ключевой свидетель, и она должна дать публичные показания, которые совершенно точно будут обвинять Россию», — рассказал Асафов в интервью RT.
Вместе с тем, по мнению эксперта, в историю по «делу Скрипалей» целенаправленно добавляют новые подробности, чтобы подогревать интерес аудитории.
Напомним, ранее британские СМИ сообщили, что Юлия Скрипаль была выписана из больницы и доставлена в «безопасное место». Позже выписку подтвердила врач больницы в Солсбери.