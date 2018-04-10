Путин осмотрел новейшие разработки российских ученых в Курчатовском институте

Президент России Владимир Путин посетил Курчатовский институт, где пройдет заседание президиума Российской академии наук и ученого совета Национального исследовательского центра «Курчатовский институт».

Путин побеседовал с ведущими учеными, оценил новейшие разработки и отметил, что центры, подобные «Курчатовскому», будут открываться по всей стране.

Путин осмотрел новейшие разработки ученых. Президенту продемонстрировали экспериментальные станции курчатовского источника синхротронного излучения, среди которых лазерно-синхротронный комплекс. С его помощью реализуется новый подход к исследованию физических явлений.

Курчатовский институт был основан в 1943 году. Некогда сверхсекретная лаборатория, где родилась атомная энергетика и термоядерный синтез, сегодня проводит исследования, которые опережают существующие научные разработки на десятилетия.