Бежать в «обменники» не стоит – экономист о нынешнем курсе валюты

Экономист и политолог Никита Масленников заявил сайту телеканала «Звезда», что изменение курса валют не должно становиться причиной для волнения.

«Я думаю, что этот день будет довольно нервозный, но в целом это естественная реакция на падение биржевого рынка. Сейчас рубль находится в тяжелом пике, но потихоньку начинает отыгрываться. Скорее всего, тенденция к нервозности сохранится всю эту неделю. Вероятнее всего, в ближайшие дни правительство сочтет нужным выдать некие сигналы, которые могут стабилизировать ситуацию на рынке, после чего мы начнем потихоньку выправлять ситуацию. Сейчас и в правительстве, и в Центральном банке идет напряженная работа, изучаются сигналы на регуляторы ситуации, фундаментальных оснований для провала курса нет», - рассказывает Масленников.

Вместе с тем, по словам эксперта, «скачок» курса валют является штатной ситуацией.

«Рынок реагирует так, как должен на такие негативные ситуации. Нужно набраться терпения и доверия к нашим денежным властям. Не паниковать, не бежать в обменники, а то можно потерять. На сегодняшний день нет обстоятельств, которые могут отправить рубль в еще более глубокое пике», - заявил эксперт.