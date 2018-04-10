Памятник Гагарину озадачил жителей Белграда

Памятник первому космонавту, установленный в столице Сербии, вызвал многочисленные нарекания со стороны белградцев. Дело в том, что, как сообщает телеканал 360, выглядит монумент действительно странно. Бюст Гагарина установлен на столь высоком постаменте, что с земли его просто не видно – нужно отойти подальше и задрать голову.

В комментариях под фотографией предположили, что бюст Гагарина закреплен так высоко, чтобы его не украли. А пользователь Twitter Роберт Цобан написал: «Насколько нужно быть ненормальным, чтобы спроектировать постамент в 10 раз больше, чем крошечная голова, и насколько нужно быть ненормальным, чтобы допустить его установку! Памятник Юрию Гагарину в Белграде».

Пресс-атташе посольства РФ в Белграде объяснил «360», что установку не согласовывали с российским посольством, так как к памятнику оно не имеет отношения. Он добавил, что к Гагарину хорошо относятся в Сербии. «Его знают и ценят», — рассказал пресс-атташе.