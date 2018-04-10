Перекрытия торгового центра обрушились в Кургане

В городе Кургане по улице Бурова-Петрова обрушились перекрытия торгового центра «Магнит». Об этом сообщает пресс-служба управления МЧС по региону.

Рухнули перекрытия между первым и вторым этажом. На втором и третьем этаже находились офисы в количестве 10 штук, на первом — продовольственный магазин. По предварительным данным, пострадавших в результате происшествия нет.

Губернатор области Алексей Кокорин держит ситуацию на особом контроле.

На месте инцидента работают правоохранительные органы. Причины обрушения пока не известны. Обстоятельства выясняются.