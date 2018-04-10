С YouTube исчезло самое популярное видео в мире

Самое популярное в мире видео на YouTube - клип на песню Despacito - исчезло с видеохостинга. Об этом сообщила британская газета The Independent.

По мнению автора статьи, видео было удалено в результате хакерской атаки. Вместо клипа некоторое время было доступно видео, на котором неизвестные люди в масках угрожают оружием.

Ранее Despacito стал рекордным по количеству просмотров роликом в истории YouTube, их число превысило пять миллиардов.