Борис Джонсон отреагировал на выписку из больницы Юлии Скрипаль

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон с позитивом воспринял новость о выписке из больницы россиянки Юлии Скрипаль и пожелал скорейшего выздоровления ее отцу Сергею Скрипалю.

«Замечательно, что Юлия Скрипаль выписалась из больницы, желаем ей полного и скорейшего выздоровления. Еще раз благодарю отличный персонал Национальной службы здравоохранения Солсбери. Желаю Сергею Скрипалю скорейшей поправки», - написал Джонсон на своей странице в Twitter.

Wonderful that Yulia Skripal is out of hospital and here’s to her full and speedy recovery. Thanks again to the incredible NHS staff in Salisbury. I wish Sergei Skripal all the best and hope he recuperates quickly too — Boris Johnson (@BorisJohnson) 10 апреля 2018 г.

Ранее в СМИ появилась противоречивая информация о состоянии Юлии Скрипаль. Так телеканал Sky News сообщил, что дочь Сергея Скрипаля, предположительно, была выписана из больницы. Однако, по данным российского информагентства РИА Новости, в настоящий момент нет никакой информации о состоянии российской гражданки.

По версии британской стороны, шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены 4 марта в Солсбери. Великобритания обвинила Россию в причастности к случившемуся, однако до сих пор никаких доказательств, подтверждающих эту версию, представлено не было. Москва категорически отрицает все обвинения в свой адрес.