Россия предложит в Совбезе ООН проект резолюции по инциденту в сирийской Думе

Во вторник 10 апреля Россия представит в Совете Безопасности ООН проект резолюции по расследованию экспертами Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) инцидента о якобы имевшем место использовании химоружия в сирийской Думе. Соответствующее заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Для того чтобы ОЗХО выполняла свои обязательства по Конвенции о запрещении химического оружия и проводила расследование обязательно с выездом на место, обязательно с обеспечением сохранности взятых проб на всем пути следования в соответствующей лаборатории, чтобы все это было транспарентно и по-честному, мы сегодня в СБ ООН предложим проект резолюции, который будет требовать именно такого расследования в ответ на прямое приглашение сирийского правительства, которое уже сегодня было готово принять экспертов на земле», - заявил министр иностранных дел.

Руководитель внешнеполитического ведомства отметил, что РФ готова предоставить гарантии безопасности специалистам ОЗХО для расследования произошедшего в Думе. По словам Лаврова, если люди, которые хотят «спекулировать на химическом вопросе для продолжения своей русофобской линии», в очередной раз под предлогом отсутствия условий безопасности не допустят экспертов, то таким образом они «распишутся в своих истинных планах» и подтвердят, что установление истины ни в случае с якобы имевшей место атакой в Думе, ни в случае инцидента в Хан-Шейхуне, ни в так называемом деле Скрипалей, «ни где бы то ни было еще, когда они пытаются голословно обвинять Россию, их не интересует».

Ранее Сергей Лавров заявил, что Россия будет добиваться поездки экспертов ОЗХО в Сирию.

Напомним, в воскресенье 8 апреля ряд НПО, в том числе «Белые каски» заявили, что 7 апреля в городе Дума в Восточной Гуте якобы было применено химическое оружие. В свою очередь в российском МИД это сообщение назвали информационным вбросом.

Во вторник сайт телеканала «Звезда» сообщил, что офицеры химзащиты и российские военнослужащие исследовали сирийский город Дума, якобы подвергшийся химической атаке. Представители РФ осмотрели местные больницы, пообщались с жителями и не обнаружили никаких следов отравлений.