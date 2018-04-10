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Эсминец ВМС США Donald Cook – наша справка

Николай Баранов
13:53 10.04.2018
Ранее ряд западных СМИ сообщили, что ракетный эсминец военно-морских сил США отправился в направлении побережья Сирии.
Эсминец ВМС США Donald Cook – наша справка
Фото: Michal Fludra ZUMAPRESS.com / Globalllook

USS Donald Cook - эскадренный миноносец, 25-й по счету корабль типа Arleigh Burke.  Дата закладки - 1996 год, спуск на воду - 1997. Принят в состав 5-го флота ВМС США в 1998 году. Принимал участие в американском вторжении в Ирак весной 2003 года. С 2014 года включен в 6-й флот ВМС США. Порт приписки - военно-морская база Рота (средиземное побережье Испании). Дальность плавания - 4400 миль на 20 узлах. Стоимость эсминца - миллиард долларов (в ценах 1996 года).

Donald Cook - эскадренный миноносец ВМС США четвертого поколения, главным оружием которого являются управляемые ракеты. Это самый массовый послевоенный корабль с полным водоизмещением около 9000 тонн: с 1988 года построено 62 штуки, запланировано еще 13. Главным оружием «Кука» являются крылатые ракеты «Томагавк» с дальностью полета до 2500 километров, способные нести ядерные заряды. В обычном и ударном вариантах эсминец оснащен 56 или 96 такими ракетами, соответственно. В подпалубных ячейках также могут размещаться противолодочные ракетоторпеда ASROC-VL, зенитные УР большой дальности Standard-2, ЗУР малой дальности ESSM (по 4 в одной ячейке) либо заатмосферный перехватчик SM-3 системы американской ПРО. Таким образом, скромный эсминец способен нести весь спектр ракетного оружия, стоящего на вооружении ВМС США, за исключением баллистических ракет подводного базирования. Число и тип ракет может варьироваться в любой пропорции, увеличивая количество ударного или оборонительного вооружения. Состав боекомплекта определяется текущей задачей.

280 человек, составляющие экипаж корабля, надежно защищены. Боевые посты Donald Cook окружены кевларом - на каждый корабль идет 130 тонн этого дорогого, но прочного материала. Небольшая надстройка покрыта материалом, поглощающим радиолокационное излучение. Ниже ватерлинии эсминец защищен броней из высокопрочных магниево-алюминиевых сплавов. Для снижения подводной шумности к кромкам гребных винтов подается воздух. В результате образуется облако пузырьков, искажающее и сглаживающее гидроакустический «портрет» корабля.

Donald Cook оборудован новейшей боевой информационно-управляющей системой Aegis - помимо прочего, она объединяет средства ПВО всех кораблей, на которых установлена, в общую сеть, позволяя одновременно сопровождать и обстреливать сотни целей. На гранях надстройки эсминца размещены четыре огромные антенны универсального радара, заменяющего несколько обычных РЛС.

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