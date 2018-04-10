Украина начала испытания ракетного комплекса «Ольха»

Государственные испытания ракетного комплекса «Ольха» стартовали на юге Одесской области.

«Благодаря усилиям всех, кто работал над этим проектом, мы получили мощное ракетное оружие, которое по всем показателям лучше российского аналога — "Смерча"», — приводит пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны Украины слова секретаря СНБО Александра Турчинова.

Он отметил, что испытания пройдут в несколько этапов и будут проводиться в полном боевом снаряжении.