Назван самый старый мужчина в мире

Масадзо Нонака, которому сейчас 112 лет 259 дней, включен в Книгу рекордов Гинесса как старейший мужчина на Земле.

Господин Нонака живет в северной части острова Хоккайдо со своей семьей, у которой свой небольшой гостиничный бизнес на горячих источниках.

Мужчина ведет привычный образ жизни, много путешествует и не думает о своем возрасте, сообщает сайт «Комсомольской правды».

В настоящее время Нонака занимает 31-е место в общем рейтинге долгожителей – все строки выше занимают женщины. Так, первое место в списке долгожителей досталось Наби Тадзиме, также жительница Японии, чей возраст составляет 117 лет.

Предыдущий рекорд долголетия среди мужчин принадлежал 113-летнему испанцу Франциско Оливере, который скончался в феврале этого года.