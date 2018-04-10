Меркель заявила о невозможности реализации «Северного потока-2» без украинского транзита

Проект «Северный поток-2» невозможен без определения будущей роли украинского транзита. Такое заявление сделал федеральный канцлер Германии Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с украинским лидером Петром Порошенко.

«Правильно, и я вчера сказала об этом в телефонном разговоре с российским президентом (Владимиром Путиным – ред.), что невозможно, что из-за "Северного потока-2" Украина потеряет значение как страна – транзитер газа. Я ясно указала, что проект "Северный поток-2" без создания у нас ясности о будущей роли украинского транзита, с нашей точки зрения, невозможен», – заявила федеральный канцлер ФРГ.

Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко предостерег Германию от строительства «Северного потока-2» и предложил альтернативу газопроводу.

6 апреля глава директората ЕК по энергетике Доминик Ристори заявил, что еврокомиссия не станет поддерживать проект «Северный поток - 2».