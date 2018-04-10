Санкции США не повлияют на инфляцию - глава ЦБ

В Банке России не видят рисков финансовой стабильности из-за американских санкций. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на главу регулятора Эльвиру Набиуллину.

«У Центрального банка есть широкий набор инструментов для того, чтобы действовать в разных ситуациях, если возникнут риски финансовой стабильности. На наш взгляд, сейчас таких рисков нет, нет необходимости никакой применять системные меры. Но мы будем отслеживать ситуацию, по мере необходимости какие-то коррекции и вводить», - заявила Набиуллина в ходе выступления на Биржевом форуме.

Она добавила, что одним из каналов влияния на инфляцию является валютный курс, однако он не имеет решающего значения.

«У нас отработан весь инструментарий, прежде всего наша процентная политика, которая позволяет любые такого рода события — ограничивать их влияние на инфляцию», – отметила глава ЦБ.

Набиуллина уточнила, что сейчас инфляция находится на исторически низких значениях – на уровне 2,4%, который постепенно может достигнуть 4%. Глава ЦБ считает, что низкая инфляция является одним из элементов поддержания макроэкономический стабильности, в том числе в условиях разных внешних изменений.

Ранее США ввели санкции против семи российских бизнесменов и 12 подконтрольных им компаний, а также против нескольких высокопоставленных чиновников РФ.