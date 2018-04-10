Россия будет добиваться поездки экспертов ОЗХО в Сирию – Лавров

Москва не получила ответа от ОЗХО на предложение российской стороны посетить Сирию для расследования сообщений о химической атаке в Думе. Соответствующее заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров.

Министр иностранных дел отметил, что Россия будет добиваться, чтобы поездка экспертов ОЗХО в Сирию состоялась.

По словам руководителя российского внешнеполитического ведомства, Москва не будет принимать на веру дистанционные выводы экспертов о химатаках в САР.

Ранее сайт телеканала «Звезда» сообщал, что офицеры химзащиты и российские военнослужащие исследовали сирийский город Дума, якобы подвергшийся химической атаке. Представители РФ осмотрели местные больницы, пообщались с жителями и не обнаружили никаких следов отравлений.