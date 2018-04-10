Ни у кого не должно быть сомнений, что Северный флот готов защищать интересы России от экватора до Арктики - адмирал Николай Евменов
Северный флот, до недавнего времени считавшийся самым «молодым» из четырех флотов России, в 2014-м году добавил к своему возрасту ровно два века. 25 мая приказом Главнокомандующего ВМФ годом образования Северного флота был определен 1733 год. За основу взят период создания Архангельского военного порта и постройки эскадры кораблей, зоной ответственности которой стали Белое и Баренцево моря. Так была восстановлена историческая справедливость, и 1 июня нынешнего года Северному флоту исполнится ровно 285 лет.
Но не столько исторический возраст, сколько географическое положение имеет существенное значение для определения важности флота в системе обороноспособности государства. Учитывая возрастающий с каждым годом геополитический интерес различных стран к Арктике и необходимость защиты национальной безопасности России в этом регионе, Северный флот превратился в одну из мощнейших оперативно-стратегических единиц не только в масштабах ВМФ, но и Вооруженных сил в целом. Об этом, а также о некоторых других сторонах службы на флоте еженедельнику «Звезда» рассказывает командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов.
- Николай Анатольевич, как вы оцениваете сегодняшний уровень боеспособности частей и кораблей СФ, и какую задачу для себя, как командующего, считаете №1 на ближайшее время?
- Не хотелось бы отделываться стандартными формулировками на столь серьезный вопрос, но со всей ответственностью заявляю: уровень боеспособности подразделений Северного флота позволяет решать все поставленные задачи. Практика последних лет показывает, что нашим надводным кораблям и подводным лодкам вполне по силам действовать в любой обстановке и практически на любом театре военных действий от экватора до Арктики. В качестве подтверждения - недавнее успешное выполнение задач боевой службы большим десантным кораблем «Александр Отраковский» в составе группировки кораблей ВМФ России в Средиземном море. В начале марта, пройдя свыше 40 тысяч морских миль, корабль вернулся в родной Североморск. Читать далее…