Эксперт рассказала об изменениях в экзаменах на водительские права

Президент Межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шутылева в комментарии радио «Звезда» рассказала, какие изменения могут быть в экзаменах на водительские права.

«Мы отправили подробное письмо с анализом всех ошибок, которые необходимо устранить. … Включая такие серьезные, как правила наложения жгута – то, от чего реально может зависеть жизнь пострадавшего в первые минуты после ДТП. У медиков есть такое понятие «золотого часа», когда надо оказать помощь, чтобы человек потом мог получить профессиональную помощь прибывшей скорой», - сообщила Шутылева.