В Кремле заявили, что ожидают коррекции валютных рынков

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков считает, что через некоторое время может произойти корректировка рынков, однако не берется прогнозировать, какая именно.

«Сейчас действительно достаточно сильные негативные тенденции на бирже были. Частично они обусловлены конъюнктурой, частично они обусловлены эмоциональными последствиями», - считает Песков.

Он отметил, что руководство страны держит ситуацию под «плотным вниманием».

Во вторник, 10 апреля, рубль обновил минимум к доллару с декабря 2016 года. В свою очередь, рубль к евро обновил минимум с апреля 2016 года.