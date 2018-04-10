Ролики снимали люди, которые, скорее всего, ОБЖ не проходили в школе – бывший член спецкомиссии ООН об «инциденте» в Думе

Бывший член комиссии ООН по биологическому оружию Игорь Никулин поделился своим мнением о якобы имевшей место химической атаке в сирийской Думе.

Как сообщил Никулин сайту телеканала «Звезда», инцидент в Думе очень похож на прошлогоднюю «атаку» в Хан-Шейхуне и выглядит как срежиссированный спектакль.

«По видеозаписям есть много вопросов. Мое мнение, что ролики снимают люди, которые, скорее всего, даже ОБЖ (охрана безопасности жизнедеятельности – прим. ред.) не проходили в школе. Это цирк – детей которых выносят оттуда на руках, скорее всего, просто накачали психотропами, и что-то закапали в глаза для расширенных зрачков. Зачем все это сделано? Для того чтобы остановить наступление Асада, позволив западным хозяевам и террористам и дальше "господствовать"», - заявил Никулин.

Вместе с тем бывший член комиссии ООН по биологическому оружию отметил, что не исключает, что на кадрах «атаки» на самом деле могут быть запечатлены не жертвы, а профессиональные актеры.

«Версию с подставными актерами, присутствующими на видеозаписях, я не исключаю, но тут нужно смотреть покадрово, разбираться. Кстати, сама атака на Думу могла быть снята и не в Сирии, а в Ливии, например, или Египте», – заключил эксперт.

Напомним, ранее офицеры химзащиты и российские военнослужащие исследовали сирийский город Дума, якобы подвергшийся химической атаке. Представители РФ осмотрели местные больницы, пообщались с жителями и не обнаружили никаких следов отравлений.