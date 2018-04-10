Посольство РФ в Лондоне потребовало подтверждения, что все происходящие с Юлией Скрипаль происходит по ее воле

Российскому посольству в Лондоне нужно срочное подтверждение того, что все происходящее сейчас с Юлией Скрипаль делается по ее доброй воле. Соответствующее заявление сделал представитель дипмиссии РФ.

Ранее СМИ сообщили, что дочь британского шпиона Сергея Скрипаля Юлия была выписана из больницы в Солсбери в понедельник, и сейчас она находится в «безопасном месте».

Как рассказали в лечебном учреждении, Сергей Скрипаль и его дочь Юлия отреагировали на лечение очень хорошо, но они находятся на разных стадиях выздоровления.

Напомним, британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены 4 марта в Солсбери. Великобритания обвинила Россию в причастности к случившемуся, однако до сих пор никаких доказательств, подтверждающих эту версию, представлено не было. В свою очередь Москва категорически отрицает все обвинения в свой адрес по данному делу.