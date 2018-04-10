Американец снял на видео взлет НЛО из Зоны 51

На кадрах, опубликованных на сайте британской газеты Daily Star, видно, что с поверхности земли поднимается плавно поднимается объект, излучающий яркий свет голубого цвета. набрав высоту, объект начинает плавное движение вправо, а затем мгновенно пропадает.

При замедленном воспроизведении видно, что перед тем, как окончательно исчезнуть, неопознанный объект резко оказывается в левой стороне кадра.

В комментариях разгорелся спор на тему того, что американские военные отрабатывают в Зоне 51 некие сверхсекретные технологии, которые могли получить от инопланетных цивилизаций. Правда, нашлись и те, кто предположил, что на кадрах не летающая тарелка пришельцев, а всего лишь обычный вертолет.

«Он определенно двигался с безумной скоростью!», - отметил один из комментаторов.

«Эта штука наподобие машины из фильма «Назад в будущее», - заметил другой пользователь.

Зона 51 - закрытая военная база в штате Невада. По слухам, на этом объекте проводятся различные таинственные эксперименты. Секретная Зона 51 связана с многочисленными теориями заговора. В массовой американской культуре эта база также связана с изучением НЛО.