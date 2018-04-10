В больнице Солсбери рассказали о состоянии здоровья Скрипалей

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия отреагировали на лечение очень хорошо, но они находятся на разных стадиях выздоровления. Такое заявление сделал представитель клиники в Солсбери.

«Мы выписали Юлию из больницы. Юлия попросила СМИ соблюдать ее право на приватность», - сказала представитель лечебного учреждения.

Она отметила, что лечение Юлии Скрипаль «пока не окончено, но мы уже прошли важную веху».

«Состояние ее отца (Сергея Скрипаля – ред.) также существенно улучшилось. В пятницу я объявила о том, что он больше не находится в критическом состоянии, хотя и идет на поправку медленнее, чем Юлия», - подчеркнула представитель больницы в Солсбери.

Ранее в СМИ появилась информация, что дочь британского шпиона Сергея Скрипаля Юлия была выписана из больницы в Солсбери в понедельник, и сейчас она находится в «безопасном месте».

Напомним, Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены 4 марта в Солсбери. Британия обвинила РФ в причастности к случившемуся, однако до сих пор никаких доказательств, подтверждающих эту версию, Лондон не предоставил. В свою очередь Россия категорически отрицает все обвинения в свой адрес по данному делу.