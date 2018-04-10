Москва заинтересована в диалоге с Израилем по Сирии - Богданов
Россия заинтересована в диалоге с Израилем по Сирии, заявил спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
Фото: Ammar Safarjalani / Xinhua / Globallook
На встрече с послом Израиля в Москве замглавы МИД РФ обсудит ситуацию в Сирии.
«Мы заинтересованы в таком диалоге, потому что динамика событий на Ближнем Востоке очень высокая», - добавил он.
Богданов также подчеркнул, что ситуация требует постоянных совместных оценок, чтобы не допустить эскалации, а напротив, способствовать нормализации обстановки.
Два самолета F-15 ВВС Израиля 9 апреля нанесли с территории Ливана удар 8 управляемыми ракетами по аэродрому Тифор.