Москва надеется, что в ситуации вокруг Сирии возобладает разум - МИД РФ
Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов заявил, что Россия надеется на то, что в ситуации вокруг Сирии возобладает разум.
Фото: Samer Bouidani / dpa / Globallookpress
В российском Министерстве иностранных дел выразили надежду, что в ситуации вокруг Сирии возобладает разум.
Замглавы МИД России Михаил Богданов также выразил надежду, что до прямого столкновения с США в Сирии не дойдет.
Он отметил серьезность ситуации, использование вбросов для ее эскалации, комментируя перспективу ударов США по Сирии.