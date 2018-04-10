В МИД обсудят ситуацию в Сирии с послом Израиля в РФ

Посол Израиля приглашен в МИД России для беседы по сирийской проблематике, сообщил спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы внешнеполитического ведомства Михаил Богданов.

«На встрече с послом Израиля в МИД будет обсуждаться обстановка в Сирийской Арабской Республике», - пояснил он.

По его словам, Москва заинтересована в диалоге с этой ближневосточной страной на фоне недавнего обстрела ее самолетами территории Сирии.

«Ситуация требует постоянных совместных оценок, чтобы не допустить эскалации и способствовать нормализации обстановки», - подчеркнул дипломат.

Напомним, накануне два самолета F-15 ВВС Израиля, не заходя в воздушное пространство Сирии, нанесли удар управляемыми ракетами по аэродрому Тифор.