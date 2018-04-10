Глава комиссии, расследовавшей крушение польского Ту-154М, считает неправдоподобными версии о взрыве на борту самолета

Экс-руководитель польской государственной комиссии по расследованию авиационных происшествий Ежи Миллер, принимавший участие в установлении причин крушения под Смоленском самолета Ту-154М, на борту которого находился президент Польши Лех Качиньский, считает неправдоподобными версии о взрыве авиалайнера.

«Я не люблю, когда кто-то сначала озвучивает тезис, а потом пытается его доказать. Это не лабораторное исследование, а исследование фактов, которые уже имели место. Если кто-то абстрагируется от этих фактов, он не заслуживает доверия», - сказал Миллер в интервью изданию «Газета выборча», отвечая на вопрос о том, мог ли на произойти взрыв на борту авиалайнера.

Бывший глава польской госкомиссии по расследованию авиапроисшествий отметил, что «самолет летел на аэродром, во второй фазе срезая верхушки деревьев, находясь приблизительно на той же высоте».

«Где этот взрыв мог бы произойти? Когда он уже переворачивался, потому что остался без одного крыла? Или в 10 км над землей?» - задался вопросами Ежи Миллер.

Он также призвал «не делать вид, что можно быть настолько наивным, чтобы соединить эти давно доказанные факты со взрывом».

Говоря о ранее выдвигавшихся версиях о термобарической бомбе или детонационных лентах на левом крыле самолета, Ежи Миллер заявил, что он не занимается сказками.

Ранее пресс-секретарь польской правительственной подкомиссии, повторно расследовавшей обстоятельства трагедии, произошедшей под Смоленском в 2010 году, Марта Палонек заявила, что причиной крушения самолета мог стать взрыв на его борту.

В свою очередь в Следственном комитете (СК) РФ заявили, что польская сторона не привела данные, подтверждающие версию о взрыве на борту авиалайнера, в котором находился президент Лех Качиньский.

Напомним, самолет Ту-154 президента Польши Леха Качиньского потерпел крушение в 2010 году в Смоленской области при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. На борту лайнера находились 88 пассажиров и восемь членов экипажа. Все они погибли. Президент и его делегация направлялись на траурные мероприятия в Катыни.

Осенью 2017 года во время большой пресс-конференции Владимир Путин резко отреагировал на звучащие в Варшаве заявления о причастности РФ к крушению самолета. Он назвал их чушью и блефом и добавил, что если на борту и были взрывы, то следует учесть, откуда взлетал самолет, и предложил польской стороне искать того, кто подложил взрывчатку «у себя». При этом Путин также напомнил, что специально созданная для расследования комиссия, состоявшая как из российских, так и из польских экспертов, не выявила следов взрыва на борту лайнера.