В преддверии ПМЭФ-2018 состоится благотворительный вечер с участием Валерия Гергиева и Миры Евтич

В преддверии Петербургского международного экономического форума, 23 мая, в музее Фаберже в Санкт-Петербурге состоится благотворительный концерт с участием всемирно известной пианистки Миры Евтич и симфонического оркестра Мариинского театра под управлением маэстро Валерия Гергиева. Об этом сообщила пресс-служба форума.

Благотворительный вечер пройдет в поддержку музея Фаберже, Еврейского музея и центра толерантности и будет включен в официальную культурную программу ПМЭФ-2018, отметил советник президента РФ Антон Кобяков.

«Уверен, что классическая музыка в исполнении всемирно известных звезд в сочетании с замечательными историческими интерьерами и потрясающей коллекцией музея Фаберже привлечет самых взыскательных гостей Форума», - цитирует Кобякова пресс-служба форума.

Музей Фаберже в Санкт-Петербурге был открыт в ноябре 2013 года. Число посетителей частного музея в 2017 году составило более 500 тыс. человек.

Петербургский международный экономический форум 2018 состоится в Санкт-Петербурге 24-26 мая.