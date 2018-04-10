Россия готова продвигать трехсторонние проекты с участием РФ, КНДР и Южной Кореи - Лавров

Глава российского МИД Сергей Лавров сообщил, что РФ будет способствовать продвижению трехсторонних проектов с участием Российской Федерации, КНДР и Южной Кореи.

Помимо этого, министр уточнил, что Россия продолжит оказывать гуманитарное содействие Северной Корее.

Также Лавров выразил надежду, что его переговоры с главой МИД КНДР позволят обсудить ситуацию на корейском полуострове и безопасность в регионе.