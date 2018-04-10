В ФСБ рассказали о готовности отразить угрозу терактов в районе Крымского моста
По словам главы ФСБ, силовые структуры России готовы пресечь террористические атаки, в том числе, со стороны Украины.
Фото: Пресс-служба Крымский Мост
Российские силовые структуры контролируют обстановку в районе Крымского моста и готовы отразить угрозу терактов, в том числе со стороны Украины. Такое заявление сделал директор ФСБ РФ Александр Бортников.
Ранее сообщалось, что украинские экстремисты планируют заблокировать Крымский мост.