В ФСБ рассказали о готовности отразить угрозу терактов в районе Крымского моста

Российские силовые структуры контролируют обстановку в районе Крымского моста и готовы отразить угрозу терактов, в том числе со стороны Украины. Такое заявление сделал директор ФСБ РФ Александр Бортников.

Ранее сообщалось, что украинские экстремисты планируют заблокировать Крымский мост.