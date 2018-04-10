Курс евро превысил 78 рублей впервые с 2016 года, сообщает РИА "Новости" со сслылкой на данные Московской биржи.

Спустя час после открытия торгов, курс европейской валюты вырос более чем на три рубля и превысил отметку 78 рублей. Такой рост евро наблюдался впервые с 2016 года.

Стоимость доллара выросла на 2,5 рубля и составила 63,3 рубля. Повышение курса американской валюты до этой отметки также отмечается впервые с 2016 года.